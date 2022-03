இன்றே கடைசி.. பான் எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வேண்டும்.. தவறினால் இதுதான் நடக்குமாம்..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஆதார் எண்ணை பான் கார்டு எண்ணோடு இணைப்பதற்கு இன்றைய தினமே கடைசி நாள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது... தவறினால் அபராதம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்காக வருமான வரித்துறையால் நிரந்தர கணக்கு எண் (பான்) வழங்கப்பட்டு வருகிறது..

அதனுடன் ஆதார் நம்பரையும் ஒன்றாக இணைக்க வேண்டும் என்று வருமான வரித்துறை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.

English summary

today is the last date of pan card linked in aadhar and penalty up to Rs. 1000 for not linking