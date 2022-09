சில ஊர்களில் சுள்ளென வெயில்..பல மாவட்டங்களில் ஜில்லென வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட 17 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. பல ஊர்களில் சுள்ளென்று வெயில் பட்டையை கிளப்பும் நிலையில் வானிலை ஆய்வு மையம் குளுமையான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை கடந்த மே மாத இறுதியில் தொடங்கியது. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பல மாவட்டங்களில் நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. அணைகள் நிரம்பியுள்ளன. தென்மேற்குப் பருவமழை இன்னும் சில நாட்களில் முடிவுக்கு வந்து வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்க உள்ளது.

இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலத்தில் 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கும்பகோணம் 10 செமீ, திருவாரூர், திருவிடைமருதூர் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வேலூர், பாடாலூரில் தலா 6 செமீ, லப்பைக்குடிகாடு, லக்கூர், வேளாங்கண்ணி பகுதிகளில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சென்னை அயனாவரம் நந்தனம், நெய்வாசல் தென்பாதி, தஞ்சாவூரில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சாத்தான்குளம், செந்துறை, ஹரூர், சென்னை நுங்கம்பாக்கம் கொடவாசல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று 1 செமீ அளவிற்கு மழை பதிவாகியுள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை.. வெள்ள பாதிப்பை தடுக்க என்ன செய்யலாம்? செப்.26ல் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

English summary

The Chennai Meteorological Department has announced that 17 districts including Thanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam and Mayiladuthurai are likely to receive heavy rain. As far as Chennai is concerned, the sky will remain partly cloudy for the next 24 hours. Few parts of the city may receive moderate rain.