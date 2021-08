தமிழகத்தின் 24 சுங்கச் சாவடிகளில் இன்று நள்ளிரவு முதல் கட்டணம் உயர்வு! எந்தெந்த டோல் கேட் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள 24 சுங்கச்சாவடிகளில் இன்று நள்ளிரவுக்கு பின், கட்டணம் உயர்கிறது. 5 ரூபாய் முதல் 15 ரூபாய் வரை சுங்கச் சாவடிகளில் கட்டணம் உயரப் போகிறது.

தமிழ்நாட்டில் 6,606 கி.மீ தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் உள்ளன. இவற்றில் 5,134 கி.மீ சாலைகளை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நேரடியாக பராமரித்து வருகிறது. அதில், 1,472 கி.மீ சாலைகள் மத்திய அரசின் நிதியில், மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கும் வாகனங்களிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதற்காக, 49 இடங்களில் சுங்கச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன

Tamil Nadu toll gates fees: Charges increased by three to five per cent at 24 toll gates on National Highways in State from Thursday (April 1). Toll fee was hiked by Rs 5 to Rs 15 for all categories of vehicles.