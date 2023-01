படிக்கும் காலத்திலேயே மாணவர்களை தொழில்முனைவோர்களாக மாற்ற பயிற்சி! அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் புது தகவல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: படிக்கும் காலத்திலேயே மாணவர்களை தொழில்முனைவோர்களாக மாற்ற பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருவதாக சிறுகுறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், புதுமை நிறைந்த தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களை ஊக்கப்படுத்த, தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கத்தின் மூலம், ஆதார நிதி வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக சென்னையில் நடைபெற்ற விழா ஒன்றில் அவர் பேசியதாவது;

English summary

Minister of Small and Medium Enterprises Department Thamo Anbarasan has said that students are being trained to become entrepreneurs during their studies.