குழந்தையை பார்க்க வரும் "முன்னாள்" கணவரை.. விருந்தினரை போல மனைவி நடத்த வேண்டும்.. சென்னை ஹைகோர்ட்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: விவகாரத்து மூலம் பிரிந்த கணவன்-மனைவிக்கு பிறந்த குழந்தையை பார்ப்பது குறித்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. இந்த வழக்கில், குழந்தைகள் முன்பாக பெற்றோர்கள் வெறுப்பை காட்டக்கூடாது என்றும் விருந்தினரை தெய்வம் போல் நடத்த வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

பொதுவாக கணவன் -மனைவிக்குள் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் விவாகரத்து உடனடியாக செய்துவிடுகின்றனர்.

அதிலும் ஒருசிலர் தங்களுக்கு குழந்தைகள் பிறந்த பின்னரும் உன்னோடு என்னால் வாழமுடியாது என கூறி விவாகரத்து செய்கின்றனர்.

English summary

Madras High Court ruled, That every child has the right and need for an unthreatened and loving relationship with both parents.That they be nice to the other in front of their children.