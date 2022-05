‘சிவப்பு நைட்டி’.. மீண்டும் சேட்டையை ஆரம்பித்த திருச்சி சாதனா! அப்ப மொதல்ல சொன்னது பொய்யா கோபால்..?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இனி இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக்கில் ஆபாசமாக பேசவோ, ஆடவோ மாட்டேன் என மன்னிப்பு வீடியோ வெளியிட்ட திருச்சி சாதனா, தற்போது மீண்டும் பல்வேறு ஆண்களுடனும் நடனமாடி, நைட்டியில் ஆபாசமான அசைவுகளுடன் வீடியோ வெளியிட்டு வருவதை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

கரூர் மாவட்ட எல்லையான நச்சலூரை சேர்ந்தவர் திருச்சி சாதனா. கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் டிக்டாக் செயலி மூலம் பிரபலமான இவர், கொரோனா காலத்தில் அது தடை செய்யப்பட்ட பின்னர் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா ரீல்ஸ், யூட்யூப் என வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.

கடந்த சில நாட்களாக அவரது யூடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் குளிக்கும் வீடியோவை பதிவிட்டதோடு, ஃபேஸ்புக் லைவ்வில் அரைகுறை ஆடைகளோடு, ஆபாசமாக பேசி தொடர்ச்சியாக வீடியோ போட்டு வந்தார்.

'பிட்டு' கிடைச்சா போதுமே! என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களே! அடுக்கடுக்காய் அள்ளி விடும் திருச்சி சாதனா..!

English summary

Netizens have strongly criticized Trichy Sadhana for posting an apology video on Instagram and Facebook saying that she will no longer talk or dance obscenely, and is now dancing with various men again and leaving the video with obscene gestures