அப்பான்னு கூட பார்க்கலையே.. திருச்சி சிவாவை ‘அட்டாக்’ செய்த சூர்யா.. நெட்டிசன்கள் கொடுத்த பதிலடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தனக்கு இந்தி தெரியாது என்று கூறிய திமுக எம்.பி திருச்சி சிவா, இந்தி பாடல் பாடியதைக் குறிப்பிட்டு இதுதான் திமுக தலைவர்களின் கொள்கைச் சான்று என திருச்சி சிவாவின் மகனும், பாஜக ஓபிசி பிரிவு பொதுச் செயலாளருமான திருச்சி சூர்யா சிவா விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக ராஜ்யசபா எம்.பி திருச்சி சிவா, 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எம்.பியாக இருந்தும், தனக்கு இந்தி தெரியாது எனப் பேசியுள்ளார். அந்த வீடியோவையும், திருச்சி சிவா இந்தி பாட்டு பாடிய வீடியோவையும் ஒப்பிட்டு தனது தந்தையை விமர்சித்துள்ளார் சூர்யா சிவா.

திருச்சி சிவா எம்.பி, கடந்த ஆண்டு டெல்லியில் நடந்த காங்கிரஸ் எம்.பி குலாம் நபி ஆசாத் பிரிவு உபசார விழாவில் இந்தி பாடலையும் பாடியிருந்தார். அதைக் குறிப்பிட்டு தனது தந்தையின் இந்தி எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை விமர்சித்த சூர்யாவுக்கு, நெட்டிசன்கள் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர்.

இந்தி கத்துக்குறதுல என்ன தப்பு? நீங்க 'பேக்கு'.. அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பேச்சு.. பெரும் சர்ச்சை

English summary

DMK MP Trichy Siva said that he does not know Hindi despite being an MP for more than 20 years. BJP executive Trichy Suriya Siva, son of Tiruchi Siva criticizing that this is proof of DMK leaders policy by mentioning that Tiruchi Siva MP sang a Hindi song.