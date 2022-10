வெளியே விடக்கூடாது..கர்ப்பிணி மனைவி நடிகை திவ்யாவின் மனு..அர்ணவ் ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்த கோர்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: செல்லம்மா சீரியல் நடிகர் அர்ணவ் 15 நாள் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தி புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அர்ணவ் வெளியே வந்தால் சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடும் என்ற திவ்யா தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட மனு ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி என்ற சீரியல் மூலம் திவ்யா தமிழ் சின்னத்திரைக்கு அறிமுகம் ஆனார். அதே சீரியலில் அர்ணவ் உடன் இணைந்து நடித்தார் திவ்யா. இருவரும் திருமணமாகாமலேயே சேர்ந்து வாழ்ந்தனர்.

சன் டிவியில் மகராசி சீரியலில் நடித்தார் திவ்யா. பின்னர் அந்த சீரியலில் இருந்து விலகினார். தற்போது செவ்வந்தி சீரியலில் நடித்து வருகிறார் திவ்யா. விஜய் டிவி செல்லம்மா சீரியலில் ஹீரோவாக நடித்து வந்தார் அர்ணவ்.

English summary

