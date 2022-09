உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மேடையிலேயே அமைச்சர் சேகர்பாபு வைத்த கோரிக்கை.. ‘முழுசா இறங்குங்க”- சூசக பேச்சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலின் முழு நேர அரசியலுக்குத் திரும்ப வேண்டும் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்க வேண்டும் என திமுக அமைச்சர்கள் பலரும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை தொடர்ந்து வேண்டுகோள் விடுத்து வந்த நிலையில், தலைமையை தர்ம சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்க வேண்டாம் எனத் தெரிவித்தார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

உதயநிதி ஸ்டாலின், சினிமாவிலும் கவனம் செலுத்தி வருவதால், அமைச்சரவையில் இடம்பெற சில காலம் போகட்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் முடிவெடுத்ததாகக் கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், சினிமா வேண்டாம், முழு நேர அரசியலுக்கு வாருங்கள் என உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு.

English summary

DMK Minister Sekarbabu said, “Udhayanidhi Stalin should return to full-time politics. A large crowd of youth is waiting to welcome you wherever you go throughout Tamil Nadu."