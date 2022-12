நோ ஷேவ்.. நோ ஃபார்மல்.. நோ மேக் அப்.. மிக கேசுவலாக அமைச்சர் பதவியேற்க வந்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: முதல்முறையாக அமைச்சர் பதவியேற்றுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் எவ்வித பதற்றமும் இல்லாமல் மிகவும் கேசுவலாக ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் காணப்பட்டார்.

பொதுவாக அமைச்சர் பதவியேற்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் முகத்தில் கிளீன் ஷேவ் செய்து, தலைமுடிக்கு டை அடித்து, ஸ்டார்ச் போட்ட வேட்டி சட்டை அணிந்து, மிகவும் ஃபார்மலாக காட்சியளிப்பார்கள்.

ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் அது போல் எல்லாம் இல்லாமல் எப்போதும் போல் மிக கேசுவலாக வந்து அமைச்சர் பதவி ஏற்றிருக்கிறார்.

முரசொலி மட்டுமில்லை.. எந்த பத்திரிகையிலும் ஒரு துண்டு விளம்பரம் கூட வரக் கூடாது.. உதயநிதி ஆர்டர்?

English summary

Udhayanidhi Stalin, who has been sworn in as a minister for the first time, looked very casual without any tension at the swearing-in ceremony held at the Governor's House.