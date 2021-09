மத்திய அரசு கூறியதால் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு தடை: அமைச்சர் சேகர் பாபு விளக்கம்! வாயடைத்த பாஜக

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மத்திய அரசு அறிவுறுத்தலின் பேரில்தான், விநாயகர் சதுர்த்திக்கு தமிழ்நாட்டில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு சட்டசபையில் இன்று தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகையை, பொது இடங்களில் கொண்டாடுவதற்கு அனுமதி அளிக்க முடியாது என்று அரசு சமீபத்தில் அறிவுறுத்தியது.

இந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் இன்று சட்டசபையில் எதிரொலித்தது.

வெறிச்சோடிய சாலைகள்.. அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று: கோவையில் கூடுதல் கட்டுப்பாடு

English summary

Tamil Nadu Minister for Hindu Religious and Charitable Endowments P.K. Sekar Babu says, union government is restricted to celebrate Vinayagar Chaturthi, that is the reason why Tamil Nadu government is not allowing festivals.