வள்ளலார் 200...ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானது அல்ல திமுக..ஓராண்டுக்கு அன்னதானம்..முதல்வர் அறிவிப்பு

சென்னை: வள்ளலாரின் 200வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 52 வாரங்கள் வள்ளலார் முப்பெரும் விழா கொண்டாடப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். திமுக ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானது அல்ல என்று கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின் பசிப்பிணி போக்கிய ராமலிங்க அடிகளாரின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமாக ஓராண்டுக்கு அன்னதானம் நடைபெறும் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் முப்பெரும் விழாவை சிறப்பாக நடத்துவது தொடர்பாக டாக்டர் பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் தலைமையில் 14 பேர் கொண்ட சிறப்பு குழுவை தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது. வள்ளலார் தருமசாலை துவக்கிய 156-வது ஆண்டு தொடக்கமும், வள்ளல் பெருமான் இவ்வுலகிற்கு வருவிக்க உற்ற 200-வது ஆண்டு தொடக்கமும் மற்றும் ஜோதி தரிசனம் காட்டுவித்த 152-வது ஆண்டும் வரவிருப்பதையொட்டி இம்மூன்று நிகழ்வுகளையும் இணைத்து அவரது 200-வது அவதார ஆண்டான அக்டோபர் 2022 முதல் அக்டோபர் 2023 வரை, 52 வாரங்களுக்கு முக்கிய நகரங்களில் முப்பெரும் விழாவினை நடத்திடவும் அவ்விழாவினை சிறப்புற நடத்திடுவதற்கான செயல் திட்டங்களை வகுத்திட கீழ்க்காணும் 14 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சிறப்புக்குழு ஒன்றினை அமைத்திடவும் அனுமதி வழங்கி அரசு ஆணையிடுகிறது என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத்துறை சார்ப்பில் வள்ளலார் முப்பெரும் விழா தொடங்கியது. வள்ளலார் முப்பெரும் விழாவை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் வள்ளலார்-200 இலச்சினை, தபால் உறை, சிறப்பு மலர் ஆகியவற்றை முதல்வர் வெளியிட்டார்.

Chief Minister Stalin has announced that 52 weeks of Vallalar Mupperum Festival will be celebrated on the occasion of Vallalar's 200th birth anniversary. Chief Minister Stalin said that DMK is not anti-spiritual and to celebrate the birthday of Ramalinga Adigalar, Chief Minister Stalin has also announced that a one-year food donation will be held.