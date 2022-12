2022 நினைவுகள்: ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பை ஆஃப் செய்த திருமா! 2022ல் அவரது செயல்பாடுகளுக்கு எத்தனை மார்க்?

Chennai

சென்னை : விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை ஆரம்பித்து அதனை வெற்றி பெற மக்கள் இயக்கமாக தமிழகம் முழுவதும் வியாபிக்கச் செய்திருக்கிறார் அக்கட்சியின் தலைவரான தொல் திருமாவளவன். ஆளுநர் எதிர்ப்பு, ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு தடை என 2022 ஆம் ஆண்டில் அவர் செய்த அரசியல் அதிரடிகள் ஏராளம். அது குறித்து சுருக்கமாக பார்க்கலாம்.

தமிழகத்தில் தற்போதுள்ள தலித் தலைவர்களில் மிகத் தீவிரமான அரசியல் செய்து வருபவர் தொல் திருமாவளவன். எம்பி எம்எல்ஏ என பல பதவிகளை வகித்த அவர் ஆரம்பத்திற்கு ஒரு அரசு ஊழியர்.

வேதியியல் பட்டதாரியான திருமாவளவன் பின்னர் சென்னை சட்டக் கல்லூரியில் குற்றவியல் பாடத்தில் முதுகலை பட்டம் படித்துள்ளார். அரசு தடயவியல் துறையில் பணியாற்றிய அவர் அதன் பிறகு அரசியல் செயல்பாடு காரணமாக தனது வேலையை உதறிவிட்டு தேர்தல் அரசியலில் குதித்தார்.

“மதவாத பித்தர்கள்”.. அம்பேத்கருக்கே காவியா? உடனே கைது பண்ணுங்க - போஸ்டரால் கொதித்தெழுந்த திருமாவளவன்

Thol Thirumavalavan, the party's leader, started the Viduthalai chiruthaigal katchi and made it spread throughout Tamil Nadu as a people's movement to win. His many political actions in 2022 such as opposition to the governor, ban on RSS rally, let's briefly look at it.