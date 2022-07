சென்னையில் நடந்த விழா.. தமிழ்நாடு காவல்துறையிடம் வழங்கப்பட்ட ஜனாதிபதி கொடி! ஏன்? - பின்னணி

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு சிறப்பு மிகு ஜனாதிபதி கொடியை துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு வழங்கினார்.

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் இன்று(ஞாயிற்றுக்கிழமை) தமிழக காவல்துறைக்கு ஜனாதிபதி கொடி வழங்கும் விழா நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி, இன்று காலை 10 மணிக்கு விழா தொடங்கியது. முன்னதாக சென்னை எழும்பூரின் ராஜரத்தின மைதானம் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் வாகன போக்குவரத்து மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

Vice-President M Venkaiah Naidu Sunday presented the Tamil Nadu police with the prestigious President’s Colour in Chennai. The President’s Colour is the highest honour given to the military,