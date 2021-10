முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு எதிரே தீக்குளித்த நபர் ஒருவார சிகிச்சைக்கு பிறகு உயிரிழப்பு.. சோகம்

Chennai

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு எதிரே தீக்குளித்த தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வெற்றிமாறன், ஒரு வாரம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி பலியாகியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் விடுபட்ட 9 மாவட்டங்களுக்கு ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

தேர்தல் நடைபெற உள்ள மாவட்டங்களில் தென்காசி, நெல்லை மாவட்டங்களும் உண்டு.

English summary

Vetrimaran, a resident of Tenkasi district, who set fire in front of Chief Minister MK Stalin's house, succumbed to his injuries after being treated for a week.