சட்டம்- ஒழுங்கை பாதுகாப்பதில் முன்னோடி.. தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு!

சென்னை: நாட்டிலேயே தமிழக காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக காவல் துறைக்கு குடியரசுத் தலைவர் கொடி வழங்கும் விழா எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த விழாவில் காவல் துறை சார்பில் வெங்கையா நாயுடுவுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தமிழக காவல் துறை இயக்குநர் சைலேந்திரபாபு, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் ஜிவால் ஆகியோர் பூங்கொத்து கொடுத்து குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவை வரவேற்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து வீரர்களின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது.

The President's flag presentation ceremony to Tamil Nadu Police Department was held at Egmore Rajaratnam Ground. Vice President Venkaiah Naidu praised the Tamil Nadu Police for doing well in the country.