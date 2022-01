'என்னை அடிச்ச சாருக்கு கொரோனா வரவச்சிடு முருகா.. 3வது மனைவி கட்டித்தரேன்'.. குட்டி பையன் க்யூட் வழிபாடு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ''என்னை அடித்த சாருக்கு கொரோனா வர வைத்தால், உனக்கு மூன்றாவதாக ஒரு பொண்டாட்டி கட்டித் தருகிறேன்'' என்று முருகனிடம் வழிபடும் சிறுவனின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

பள்ளி பருவம் என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் பசுமையான காலமாகும். அப்போது நடந்த நினைவுகள் இப்போதும் வந்து போகும்.பொதுவாக பள்ளி பருவத்தில் மாணவர்கள் வெறுக்கும் ஒரு நபர் ஆசிரியர்தான்.

English summary

The video of a small boy worshiping lord Murugan has gone viral on social media. He prays to God that his teacher should be affected by Corona since the boy was beaten by the teacher.He also assures god that if his wish is fulfilled, he would arrange a third marriage for Lord Muruga.