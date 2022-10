தேசப்பற்றுள்ளவர் எனில் "இது" குறித்தல்லவா பேசியிருப்பார்.. கர்னல் தியாகராஜனை விமர்சித்த வன்னி அரசு

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நேற்று நடைபெற்ற தனியார் தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் பங்கேற்றிருந்த 'கர்னல் தியாகராஜன்' திடீரென விவாதத்திலிருந்து விலகிக்கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த விவகாரத்தில் திமுக சார்பில் விவாதத்தில் பங்கேற்றிருந்த ராஜீவ் காந்தி தன்னை பேச விடாமல் செய்ததாக தியாகராஜன் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

இந்நிலையில், தியாகராஜன் குறித்து விசிக துணைப் பொதுச்செயலாளர் வன்னி அரசு விமர்சித்துள்ளார்.

The incident of 'Colonel Thiagarajan', who was participating in a private television debate held yesterday, suddenly withdrew from the debate caused a great stir. Thiagarajan had alleged that Rajiv Gandhi, who was participating in the debate on behalf of the DMK, did not let him speak. In this case, VCK Deputy General Secretary Vanni Arasu has criticized Thiagarajan.