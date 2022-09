ஓசி பயண சர்ச்சைகளுக்கு குட்டு.. மகளிருக்கான இலவச பஸ் பயணத் திட்டம் எங்கள் கடமை.. முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அரசுப் பேருந்தில் இலவச பயணத் திட்டத்தை கடமையாக நினைத்து செயல்படுத்துகிறோம் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்மார்ட் போன் விற்பனையாளரான பெகட்ரான் டெக்னாலஜி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் புதிய தொழிற்சாலை செங்கல்பட்டில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மகேந்திரா வேல்ர்டு சிட்டியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், உலக புகழ்பெற்ற பெகட்ரான் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் தொழிற்சாலை தொடங்குவது பெருமை அளிக்கிறது. தைவான் நிறுவனம் மேலும் பல தொழிற்சாலைகளை தமிழ்நாட்டில் தொடங்க வேண்டும்.

இலவச திட்டங்கள் வேண்டாமா? நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க.. பிரதமர் மோடியை விமர்சித்த ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has said that we are implementing the free travel scheme in the government bus as a duty.