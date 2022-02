திராவிட மாடல் ஆட்சி...அதிமுகவின் கோட்டை கொங்கு மண்டலத்தை கைப்பற்றியிருக்கிறோம் - ஸ்டாலின் பெருமிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒன்பது மாத கால திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்த மகத்தான பரிசு என்று முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். அதிமுகவின் கோட்டை என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கிற கொங்கு மண்டலத்தையே இன்று கைப்பற்றியிருக்கிறோம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தலில் திமுக மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அண்ணா அறிவாலயத்தில் கூடியிருந்த தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின், நடந்து முடிந்துள்ள நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றியை வழங்கிய தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்றி என்று கூறினார்.

தமிழ்நாடு மக்களிடம் வேண்டுகோள் வைத்தேன். எங்கள் கூட்டணிக்கு முழு வெற்றியை தாருங்கள் அதை பயன்படுத்தி நாங்கள் தொண்டாற்ற காத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னேன். அந்த முழு வெற்றியை நம்முடைய மதசார்பற்ற கூட்டணிக்கு மக்கள் அளித்துள்ளனர். கடந்த 9 மாத கால ஆட்சிக்கு மக்கள் வழங்கியிருக்கும் நற்சான்றுதான் இந்த மகத்தான வெற்றி என்றும் மு.க ஸ்டாலின் கூறினார்.

English summary

MK Stalin Press meet anna arivalayam: (அண்ணா அறிவாலயத்தில் மு.க ஸ்டாலின் பேட்டி) DMK leader MK Stalin said that the nine months of Dravidian model rule was a great gift given by the people. He also said that today we have captured the Kongu region which is said to be the stronghold of the AIADMK.