மழை முடியட்டும்...விசாரணைக் கமிஷன் அமைத்து குற்றவாளிகளை தண்டிப்போம் - மு.க ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழை வெள்ள மீட்பு நடவடிக்கைகள் முடிந்த பின்னர் எதிர்கட்சியினர் செய்த ஊழலை விசாரிக்க விசாரணைக் கமிஷன் அமைக்கப்படும் என்று மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். எங்கெங்கு தவறு நடந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

வடகிழக்குப் பருவமழை தமிழகம் முழுவதும் தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னையில் பெருவெள்ளம் சூழ்ந்த நிலையில் கன்னியாகுமரியில் கனமழை பெய்து எங்கெங்கும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. கன்னியாகுமரியில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். மழை வெள்ள பாதிப்புளை ஆய்வு செய்ய நாளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குமரி செல்கிறார்.

Orange Alert: கேரளாவில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை.. 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்..!

இந்த நிலையில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மைலப்பா தெரு , நேரு மண்டபம் பகுதியில் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம் துவங்கி வைத்து மழை நீரினால் பாதிக்கப்பட்ட பொது மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்களை வழங்கினார். அத்துடன் மழை நீரினால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களிடம் தேவைகளை கேட்டறிந்தார்.

English summary

MK Stalin has said that a commission of inquiry will be set up to look into corruption by the opposition after the completion of the flood relief operations. MK Stalin also said that they would be punished if they knew where the mistake had been made.