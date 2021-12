தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு பனிமூட்டம் - 4 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழை தமிழகம் முழுவதும் சற்றே ஓய்வு எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அதிகாலையில் பனிமூட்டமும் பகல் நேரங்களில் சுள்ளென்று வெயிலடித்தாலும் குளிர்ச்சியான காலநிலையே காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு பனிமூட்டமும் 4 நாட்களுக்கு வறண்ட நிலையே காணப்படும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் கொட்டித் தீர்த்தது. அனைத்து நீர் நிலைகளும் நிரம்பியுள்ளன. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. ஏரி, குளங்களில் தண்ணீர் நிரம்பி காணப்படுகிறது. டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தே மழை படிப்படியாக குறைய ஆரம்பித்து விட்டது.

அதிகாலையில் எங்கும் பனிமூட்டமாக காணப்படுகிறது. பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் இருந்தாலும் குளிர்ச்சியான காலநிலையே நிலவுகிறது. கொடைக்கானலில் உறைபனி தாக்கம் தொடங்கியுள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உறைபனி தாக்கத்தால் கொடைக்கானல் பூங்காவில் மலர்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The northeast monsoon has begun to subside throughout Tamil Nadu. It is foggy in the early morning and sunny during the day.The Met Office has forecast two days of snowfall and four days of dry weather.