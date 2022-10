தமிழகம் வரும் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி! முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசுகிறார்! பின்னணி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வருகிற நவம்பர் 2ஆம் தேதி மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தமிழகம் வரவுள்ள நிலையில், அவர் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை அவரது முகாம் அலுவலகத்தில் சந்தித்து பேச உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், தேசிய அளவில் இந்த சந்திப்பு கவனிப்பை பெற்றுள்ளது.

மேற்குவங்க முதல்வராக இருக்கும் மம்தா பானர்ஜி தொடர்ந்து பாஜக தலைமையுடன் கடுமையான மோதல் போக்கை கையாண்டு வருகிறார். பாஜகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் தலைவர்களை மிக முக்கியமானவராகவும் அவர் விளங்குகிறார்.

குறிப்பாக மத்திய பாஜக அரசால் மேற்குவங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ட கெகதீப் தன்கருக்கும் இடையே வெளிப்படையாகவே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையில் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் தேர்தலும் வந்தது.

English summary

As West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is coming to Tamil Nadu on November 2, it has been reported that she is going to meet Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin at his camp office, and this meeting has received national attention.