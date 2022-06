அம்மாடி.. எவ்வளவு கோடி.. "மியா கலீபா"விடம் இத்தனை சொகுசு கார்கள் இருக்கா! தலையே சுத்துதே!

Chennai

சென்னை: பிரபல 18+ நடிகை மியா கலீபா பயன்படுத்தும் கார்களின் விலைகளை கேட்டால் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு தலையே சுத்திடும் மக்களே!

18+ திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலம் ஆனவர் நடிகை மியா கலீபா. இப்போது 18+ படங்களில் நடிப்பது இல்லை என்றாலும், இவர் நடித்த சில படங்களே இவருக்கு உலகம் முழுக்க புகழை தேடிக்கொடுத்தது.

லெபனானில் பிறந்து பின்னர் அமெரிக்காவில் வளர்ந்தவர் 2014ல் அடல்ட் படங்களில் நடிக்க தொடங்கினார். வெறும் இரண்டு மாதங்களிலேயே இவர் உலகம் முழுக்க இந்த படங்கள் மூலம் பிரபலம் அடைந்தார்.

