ஓபிஎஸ் தலைக்கு மேல் கத்தி.. ‘வந்ததே அங்க இருந்து தானே’.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன நடக்கும்?

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தாக்கல் செய்யும் மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுமா அல்லது நிராகரிக்குமா என்ற பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்றத்திற்குச் சென்ற வழக்கை ஐகோர்ட் விசாரிக்க உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், இந்த மேல்முறையீடு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக அமையுமா என்பதில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

இதனால் தான் எடப்பாடி தரப்பு மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இருந்து வருகிறதாம். ஓபிஎஸ் எங்கு சென்றாலும் எடப்பாடி பக்கம் தான் ஜெயிக்கும் என ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கூறிவருவதற்கும் இதுதான் காரணம் என்கிறார்கள்.

இதுதொடர்பாக, மூத்த சட்ட வல்லுநர்களின் கருத்துகளைக் கேட்டு விவாதித்து வருகிறாராம் ஓபிஎஸ். இதனால் தனக்கு எதுவும் பாதிப்பு வந்துவிடக் கூடாது என அழுத்தமாக தனது தரப்பு வழக்கறிஞர்களிடம் தெரிவித்து வருகிறாராம்.

As SC had already ordered high Court to hear the case, The question has arisen whether the Supreme Court will hear or reject the appeal file by O.Panneerselvam.