கோவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சூளுரைந்த அந்த நாள்.. என்ன சொன்னார் எஸ்பி வேலுமணி குறித்து...?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஊழல் மணி மீது நானே நடவடிக்கை எடுப்பேன் என்று கடந்த 2021 ஏப்ரல் முதல் நாளில் கோவையில் நடந்த பிரச்சாரக்கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சூளுரைத்தார்.

தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி உள்பட கோவையின் பல்வேறு தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் 2021 ஏப்ரல் மாதம் ஈடுபட்டார் அன்றை எதிர்க்கட்சி தலைவரும், தற்போதைய முதல்வருமான முக ஸ்டாலின்.

அன்று எதிர்க்கட்சி தலைவராகவும்,திமுக தலைவராகவும் இருந்த போது ஸ்டாலின் பேசிய வீடியோ இப்போது வைரலாகி வருகிறது. அப்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் என்ன பேசினார் என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.

English summary

Chief Minister of Tamil Nadu MK Stalin said at a campaign rally in Coimbatore on the first day of April 2021 that he would take action on the corruption bell (velumani) myself.