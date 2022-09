உறுதியா? எடப்பாடி தரப்பிடம் கேட்ட நீதிபதி.. நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட ஓபிஎஸ்! ஆனா.. அங்கேதான் சிக்கலே

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக வழக்கில் இன்று உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு செல்லும் என்று உயர் நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பிற்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

இந்த வழக்கு இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எம்.ஆர்.ஷா, கிருஷ்ணா முராரி அமர்வில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது.

சுமார் 20 நிமிடம் இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் நடத்த உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தடை- எடப்பாடி தரப்புக்கு பெரும் பின்னடைவு!

English summary

What did Supreme Court say to Edappadi Palanisamy and Why it is good for O Panneerselvam?