சென்னை வங்கியில் 32 கிலோ தங்கநகை கொள்ளை.. காவலாளி, போலீசார் வெளியிட்ட அதிர வைக்கும் தகவல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை அரும்பாக்கம் தனியார் வங்கியில் பலகோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகை கொள்ளை நடந்துள்ளது பற்றி காவலாளி மற்றும் போலீசார் அதிர வைக்கும் சில முக்கிய தகவல்களை கூறியுள்ளனர்.

சென்னை அரும்பாக்கம் 100 அடி சாலையில் பெடரல் வங்கி உள்ளது. இந்த வங்கியின் நகைக்கடன் வழங்கும் பிரிவில் இன்று வழக்கம்போல் ஊழியர்கள் பணி செய்து வந்தனர்.

இந்நிலையில் வங்கிக்குள் மாஸ்க் அணிந்து நுழைந்த 3 மர்மநபர்கள் ஊழியர்களை கட்டிப்போட்டு நகை, பணம் கொள்ளையடித்து சென்ற அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளை.. சென்னை வங்கி கொள்ளை நடந்தது எப்படி?

English summary

The watchman and the police have given some shocking information about the multi-crore jewelery of 32 kg robbery in Arumbakkam Private Bank, Chennai.