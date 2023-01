சான்ஸே இல்லை.. ஆளுநர் மாளிகையில் ஓபிஎஸ்ஸை பார்த்து ஈபிஎஸ் கொடுத்த ரியாக்சன்.. பரவும் வீடியோ

Chennai

சென்னை: சென்னை கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் இன்று ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பொங்கல் விழா கொண்டாடினார். இந்த விழாவை முதல்வர் ஸ்டாலின் புறக்கணித்த நிலையில் எதிர்க்கட்சி தலைவரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தங்களின் ஆதரவாளர்களுடன் பங்கேற்றனர். இந்நிலையில் தான் விழாவுக்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் வந்த நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கொடுத்த ரியாக்சன் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் தான் கடந்த ஆண்டு ஒற்றை தலைமை பிரச்சனை எழுந்தது.

இதையடுத்து நடந்த பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஓ பன்னீர் செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.

ராஜ்பவனில் பொங்கல் விழா..பாரம்பரிய உடையில் ஆர்.என்.ரவி.. ஒருபக்கம் இபிஎஸ்..மறுபக்கம் ஓபிஎஸ்

