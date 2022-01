EXCLUSIVE: "இருங்க வரேன்".. சசிகலாவின் திடீர் முடிவு.. என்ன செய்ய போகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி..?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எம்ஜிஆரின் 105-வது பிறந்த நாள் வருகிற 17-ந்தேதி தமிழகம் முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், அதிமுக மேலிடத்துக்கு கலக்கம் தரும் வகையில் ஒரு செய்தி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது..!

மறைந்த முதல்வர் எம்ஜிஆரின் பிறந்த நாள் விழா தமிழகம் முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், எம்ஜிஆரின் 105-வது பிறந்த நாள், வருகிற 17-ந்தேதி விமர்சையாக கொண்டாட அதிமுக தயாராகி வருகிறது..

English summary

What is the politics of Edapadi Palanisamy against Sasikala and Will she go to MGR memorial House