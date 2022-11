30 மாவட்டங்கள்.. 20 செமீ.. 24 மணி நேரத்தில் புதிய ரெக்கார்ட்.. சென்னையில் அந்த 2 ஏரியாதான் ஹைலைட்!

Chennai

சென்னை: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் சராசரியாக 20 செமீ மழை பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 30 மாவட்டங்களில் தமிழ்நாட்டில் கனமழை பதிவாகி உள்ளது.

வங்கக் கடலில் உருவாகி இருந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வேகமாக வலுவடைந்து வருகிறது. தற்போது இது ஆழந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலுவடைந்து உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

இந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகு நாளை கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இதையடுத்து காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

இது போக இன்று சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர், இராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை முதல் கனமழை வரை பெய்யும்.

