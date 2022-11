அண்ணாமலை படகு ஓட்டிய இடங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கு தெரியுமா..? அமைச்சர் சேகர்பாபு சொன்ன விஷயம்!

Chennai

சென்னை : கடந்த ஆண்டு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை படகு ஓட்டிய இடங்களில் தற்போது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட தேங்கி நிற்கவில்லை என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி அலுவலத்தில் செயல்பட்டு வரும் கட்டுப்பாட்டு அறையில் அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மேயர் பிரியா ஆகியோர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

அதன்பின்னர் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, மழை நீர் வடிகால் பணிகள் 95% முடிவடைந்ததால் பெரும்பாலான இடங்களில் மழைநீர் தேங்குவது தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்தார்.

Minister Sekarbabu has said that not a single drop of rainwater has stagnated in the places where BJP state president Annamalai rowed a boat last year.