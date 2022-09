திருப்பிப்போட்ட தீர்ப்பு.. ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பின்னடைவு.. போச்சே.. மீண்டும் ‘அணி மாறும்’ படலம்? என்னாகும்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி வந்த தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் கை ஓங்கியதால், பலர் ஓபிஎஸ் அணிக்குத் தாவினர். இந்நிலையில், இன்றைய தீர்ப்பு ஈபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக வந்துள்ளதால் மீண்டும் அணி மாறும் படலம் நடக்குமா என அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என தனி நீதிபதி அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.

ஜூலை 11-ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லும் என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இதன்மூலம், எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக செயல்பட உள்ளார்.

ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்தப் பின்னடைவு நிர்வாகிகள் மத்தியில் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப்போகிறது என பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

'ஓபிஎஸ் நீக்கம் செல்லும்’ - மீண்டும் திரும்பிய ஆகஸ்ட் 17 நிலை.. ஐகோர்ட் தீர்ப்பால் ஓபிஎஸ் டீம் ஷாக்!

English summary

After August 17 verdict, many executives jumped to OPS side. With today's judgement in favor of EPS, will there be another reshuffle? Expectations have arisen as to what kind of impact this setback will have on OPS.