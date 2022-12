காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள்.. "எப்போது நிரப்ப போகிறீர்கள்?.. அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக இருக்கும் ஆசிரியர் பணியிடங்களை எப்போது நிரப்பப் போகிறீர்கள் எனறு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: தமிழ்நாட்டில் ஆசிரியர்களை போட்டித் தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுப்பது, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகளை நடத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 1989-ம் ஆண்டு முதல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த காலங்களில் இல்லாத வகையில் இப்போது தமிழகத்தில் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை நிலவும் சூழலில், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத் தலைவராக பணியாற்றி வந்த ஜி.லதா, கடந்த செப்டம்பர் 23-ஆம் தேதி மத்திய அரசுப் பணிக்கு மாற்றலாகி சென்றிருக்கிறார்.

அவருக்கு மாற்றாக, பள்ளிக்கல்வித் துறை ஆணையர் நந்தகுமாருக்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத் தலைவர் பதவி கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளிக்கல்வித் துறை ஆணையர் பதவியே பணிச்சுமை நிறைந்தது. அத்தகைய பதவியில் உள்ள ஒரு அதிகாரியால், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத் தலைவர் பணியை கவனித்துக் கொள்ள முடியாது. மேலும், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் போதிய எண்ணிக்கையில் அதிகாரிகளும், பணியாளர்களும் இல்லாத சூழலும் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, அதன் செயல்பாடுகள் கடந்த சில மாதங்களாகவே முடங்கிக் கிடக்கின்றன.

English summary

PMK President Anbumani Ramadoss has questioned when are you going to fill the vacant teaching posts in government schools in Tamil Nadu.