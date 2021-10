நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது.. நகராட்சி தலைவர்கள் தேர்வு எப்படி? அமைச்சர் விளக்கம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் விரைவில் நடத்தப்படும் என்றும் இதில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி தலைவர்களுக்கான தேர்தல் நேரடியாகவும், இருக்கலாம், மறைமுகமாகவும் இருக்கலாம். அதை தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யும் என ஊரக வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் புதிதாக உருவான மாவட்டங்களுக்கு வார்டு வரையறை பிரித்த பின்னரே ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வழக்கு தொடரப்பட்டதால் கடந்த 2019ம் ஆண்டு இந்த மாவட்டங்களுக்கு நடைபெறவில்லை. ஆனால் அதன்பிறகு கொரோனா வந்ததன் காரணமாக தேர்தல் நடைபெறவே இல்லை.

மசாஜ் சென்டர்களில் திடீர் விபசாரம்.. 9 பேர் கைதில் திடீர் திருப்பம்.. பரபரக்கும் புதுவை!

இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் கடந்த அக்டோபர் 6 மற்றும் 9 ஆகிய தேதிகளில் ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது.

English summary

minister periyakaruppan said that Urban local government elections in Tamil Nadu will be held soon. Elections for the heads of corporations, municipalities and boroughs can be direct, indirect or indirect.