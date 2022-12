உதயநிதிக்கு இந்த துறை தான்.. அமைச்சர்களின் ‘லகான்’ அவர் கையில்.. ஸ்டாலின் போடும் அதிரிபுதிரி கணக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுப்பது இந்த முறை உறுதி என தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், எந்த துறையை அவருக்கு வழங்குவது என்பதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சில அதிரடி கணக்குகளைப் போட்டிருக்கிறாராம்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சரவையில் என்ன துறை அளிக்கப்படவுள்ளது என்பதில் 2 துறைகள் ஸ்டாலினின் பரிசீலனையில் இருந்ததாகவும், அதில் ஒன்றை முதல்வர் முடிவு செய்துவிட்டார் என்றும் தகவல்கள் பரபரக்கின்றன.

விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் துறை அல்லது சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத்துறை ஆகியவைதான் உதயநிதி ஸ்டாலுனுக்கு வழங்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக துறை செயலர்கள் வரை முடிவு செய்யப்பட்டுவிட்டதாகச் சொல்கிறார்கள் கோட்டை வட்டாரத்தில்.

நாள் குறிச்சாச்சு.. அமைச்சராகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்? ஸ்டாலின் போடும் 2 மனக்கணக்கு.. ஆனால்!

English summary

Sources says that Udhayanidhi Stalin will be given the ministerial position this time, Chief Minister Stalin has made some calculations regarding which department to give him. Udhayanidhi is said to be given either the sports and youth welfare department or the special program implementation department.