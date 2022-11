திருச்சி சூர்யா பேசுவதாக "லீக்கான" ஆடியோ.. குறுக்கே அடிபட்ட "அந்த" பெயர்.. ஆஹா கசியவிட்டது அவங்களா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: பாஜக ஓபிசி நலப்பிரிவு மாநில தலைவர் திருச்சி சூர்யா பேசியதாக வெளியான ஆடியோ ஒன்று இணையத்தை உலுக்கி உள்ளது. இந்த ஆடியோ பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் வேறு விதமான கேள்விகளையும் எழுப்பி உள்ளது.

பாஜகவில் சமீபத்தில் இணைந்த திருச்சி சூர்யா, ஓபிசி நலப்பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளராக பதவி வகித்து வருகிறார். இவருக்கும் பாஜகவின் சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளர் டெய்சி சரண் இடையில் மோதல் ஏற்பட்டதாக கூறி ஆடியோ ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

இருவரும் பேசியதாக கூறப்படும், அதிகாரபூர்வமற்ற ஆடியோ ஒன்று இணையத்தில் உலவி வருகிறது. இந்த ஆடியோவில் பேசுவது இருவரும் தானா என்று உறுதி செய்யப்படவில்லை. இருவரும் இது தங்களின் ஆடியோ என்று மறுக்கவில்லை.

இந்த வீடியோவில் கேட்கும் பெண் குரல் டெய்சியுடைய குரல் என்று கூறப்படுகிறது. எதிரில் கேட்கும் குரல் கொண்ட நபரை டெய்சி சூர்யா சூர்யா என்று அழைத்து சண்டை போட்டுள்ளார்.

டெய்சி சரணை மிரட்டிய ஆடியோ?.. பாஜக நிகழ்ச்சிகளில் சூர்யா சிவா பங்கேற்க தடை.. அண்ணாமலை அதிரடி

English summary

Who did leak the alleged audio of Trichy Surya of BJP? What will Delhi do to Tamil Nadu committee?