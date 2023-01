டெல்லியின் "டேஷர்".. யார் இந்த ஸ்வேதா செராவத்? இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலம்!

யு19 டி20 உலகக்கோப்பை இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மகளிருக்கான யு19 டி20 உலகக்கோப்பைட் தொடரில் இந்திய வீராங்கனை ஸ்வேதா செராவத் அசாத்திய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருவது ரசிகர்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இவரது அபார ஆட்டத்தால் இந்திய அணி டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி இருக்கிறது.

தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பைத் தொடரில் நியூசிலாந்து அணியை 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதுவே இந்திய ஆடவர் அணி உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தால் சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டி இருக்கும்.

இருப்பினும் பிசிசிஐ நிர்வாகிகள் முதல் சீனியர் கிரிக்கெட் வீரர்கள் வரை இந்திய மகளிர் அணிக்கு வாழ்த்துகளை கூறி வருகின்றனர். அந்த வாழ்த்து செய்தியில் தவறாமல் ஒரு பெயர் மட்டுமே தொடர்ந்து இடம்பிடித்துள்ளது.

Indian player Shweta Sehrawat has been showing amazing skills in the Women's U19 T20 World Cup series and is surprising the fans. Due to his great performance, the Indian team has progressed to the T20 World Cup finals.