"தூண்டிலில்" சசிகலா?.. புட்டு புட்டு வெச்சிட்டாரே.. ஜெ. முகத்தில் துளை.. நொறுங்கிய யூகம் + விவாதம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஆறுமுகசாமி ஆணையம், ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ரிப்போர்ட்டை தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், இது 2 விதமான கருத்துக்களை சோஷியல் மீடியாவில் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

கடந்த 2017ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 25ம் தேதி ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணைக்கு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, ஆணையம் தீவிர விசாரணையில் இறங்கினாலும், இழுபறியாக விசாரணை நீடித்து வருவதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. அதற்குள் அதிமுக ஆட்சியும் முடிந்துவிட, திமுக அரியணை ஏறியது..

ஜெயலலிதா தலையில் மரக்கட்டையால் தாக்கப்பட்டதா? ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை சொல்வது என்ன?

English summary

Who is targeting Sasikala and What is the veracity of the report filed by the Arumugasamy commission report