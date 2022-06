அதிமுக இப்போ யார்கிட்ட இருக்கு? எதிரெதிராக வாதங்கள் - கட்சி விதி என்ன சொல்லுது? குழம்பும் ர.ரக்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி தரப்பு சொல்லும் சட்ட விதியின்படி பார்த்தால் கூட, செப்டம்பர் மாதம் வரை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் நீடிக்கும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

cv Shanmugam ஆவேசம் | அந்த பதவியெல்லாம் காலாவதி ஆகிவிட்டது

அதிமுக பொதுக்குழுவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்வுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்படாததால் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் காலாவதியாகிவிட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்தார்.

ஆனால், ஓ.பி.எஸ் தரப்பு அதற்கு எதிரான வாதத்தை முன்வைக்கிறது. எடப்பாடி தரப்பு தங்கள் வாதத்திற்கு வலுசேர்க்கும் கருத்துகளை எடுத்து வைக்கிறது. அதிமுக சட்ட விதிகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் காரணமாக பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருகின்றன.

English summary

O.Panneerselvam supporters saying that the coordinator posts will continue till September. There is a lot of confusion regarding the AIADMK rules.