"எலும்பும் தோலுமாய்".. நம்ம விஜயகாந்த்தா இது.. இன்று தேறி வரும் உடல்நிலை.. தேமுதிக புது தலைவர் அவரா?

சென்னை: தேமுதிகவுக்கு புதிய கட்சி தலைவர் யார் என்ற சிக்கல் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், அதை விஜயபிரபாகரன் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.

பொதுவாக தமிழக மக்களுக்கு விஜயகாந்த் மேல் ஸ்பெஷல் பாசம் உள்ளது... அபரிமிதமான அன்பு உள்ளது.. அவருக்கு எப்போது உடம்பு சரியில்லை என்றாலும், முதலில் கோயிலுக்கு போய் அவருக்காக வேண்டி கொள்ளும் அளவுக்கு அக்கறை மிகுந்தவர்கள்.

இது வெறும் நடிகர் என்பதால் மட்டும் விஜயகாந்த்துக்கு கிடைத்த பெருமை கிடையாது.. அவருடைய கசியும் ஈர மனசுதான்..!

