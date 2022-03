சபாஷ் திமுக.. அப்பாவு பக்கத்தில்.. முதல் பெண் துபாஷ் ராஜலட்சுமி.. சட்டமன்ற சபாநாயகரின் உதவியாளர்..!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற வரலாற்றில் முதன்முறையாக சபாநாயகருக்கு உதவியாளராக பெண் ஒருவர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சட்டசபை தலைவர் என்பவர் அதிகாரம் மிக்கவர்.. சபையில் குறிப்பிட்ட கட்சியை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, தனது பதவிக்காலம் முடியும் வரை அவர் கட்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக் கூடாது.

சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்கள் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு, நேர அளவை முடிவு செய்யக்கூடியவரும் சபாநாயகர்தான்.. அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களின் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை அவை குறிப்பில் பதிவிடுவதற்கும் அதை நீக்குவதற்கும் அதிகாரம் படைத்தவரும் சபாநாயகர்.

