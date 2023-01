தொங்க விட்டு மிரட்டலாமே.. சிங்கம்னு நிரூபிங்க அண்ணாமலை.. எருமை கதை சொல்லி சீண்டிய காயத்ரி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியிடப்போகிறதா? இல்லையா? என்ற கேள்விக்கு இன்னும் விடை தெரியாத நிலையில், அண்ணாமலை தன்னை இடைத்தேர்தலில் ஆதரிக்கும்படி, கூட்டணி கட்சிகளை மிரட்ட வேண்டியதுதானே தான் சிங்கம் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டியதுதானே என்று சீண்டியுள்ளார் காயத்ரி ரகுராம்.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உடனான மோதலைத் தொடர்ந்து, அவரை மறைமுகமாக விமர்சித்ததால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம், தொடர்ச்சியாக அண்ணாமலையை நேரடியாக அட்டாக் செய்து வருகிறார்.

அந்தவகையில், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அடுத்த மாதம் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அதிமுக கூட்டணி கட்சிகளிடையே பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுள்ள சூழலில், அண்னாமலையை சீண்டி வருகிறார் காயத்ரி ரகுராம்.

2 நடிகர்களிடம் சென்றார் அண்ணாமலை.. அப்புறம்தான் பாஜக.. விடாமல் அட்டாக் செய்யும் காயத்ரி ரகுராம்!

English summary

Why not Annamalai did not open the flight emergency door of his style and threaten to hang 4 people upside down and ask them to support him. : Gayathri Raguram slams BJP Annamalai.