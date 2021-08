கவலையில் நிர்வாகிகள்.. நம்பிக்கை தரும் அதிமுக தலைமை.. பாஜகவை கழட்டிவிடுமா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் விரைவில் 9 மாவட்டங்களுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தலும், நகராட்சி தேர்தலும் நடைபெற போகிறது. இதில் அதிமுக தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்று அதிமுக நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். பாஜக உடன் இனியும் கூட்டணி வேண்டாம் என்றும் நிர்வாகிகள் குமுறுவதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற போகிறது. செப்டம்பர் மாதத்தில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருநெல்வேலி, தென்காசி ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்த தேர்தல் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் 15ம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கெடு விதித்துள்ளதால், இதற்கான பணிகளில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபட்டு வருகிறது.

English summary

Local elections and municipal elections for 9 districts will be held in Tamil Nadu soon. AIADMK executives have been insisting that AIADMK should contest alone. Executives are said to be adamant not to ally with the BJP anymore.