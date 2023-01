"யாரு சாமி நீ" ஷிகர் தாவன் இடத்தை சிரமமின்றி நிரப்பிய சுப்மன் கில்.. உலகக்கோப்பை டிக்கெட் கம்பார்ம்!

Chennai

சென்னை: நியூசிலாந்து அணிக்கு முதல் ஒருநாள் போட்டி ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்திய அணியின் இளம் வீரர் சுப்மன் கில் இரட்டை சதம் விளாசி அசத்தியுள்ளார். இந்தப் போட்டியின் மூலம் சுப்மன் கில் அதிவேகமாக ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஆயிரம் ரன்களை விளாசிய இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

இளம் வயதிலேயே இரட்டை சதம் விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார். அண்மையில் வங்கதேச அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற ஒருநாள் போட்டியில் இஷான் கிஷன் இரட்டை சதம் விளாசி இருந்தார்.

இதனால் சுப்மன் கில்லும் தொடக்க வீரருக்கான இடம் கேள்விக் குறியானது. இருந்தும் இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலும் சுப்மன் கில்லுக்கே வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அந்தத் தொடரில் ஒரு சதம் விளாசியதோடு, இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு அதிக உதவிகளை செய்தார்.

first ODI of India vs New Zealand is being played in Hyderabad. In this, the young player of the Indian team, Subman Gill, scored a double century. Through this match, Subman Gill became the fastest Indian player to score 1000 runs in ODI cricket.