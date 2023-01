மின்சார வயர் அருகே செல்போன் பேசிய இளம் பெண்.. அடுத்த நொடியே நடந்த அதிர்ச்சி.. பரபரத்த தாம்பரம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தாம்பரம் அருகே பவர் பேங் பயன்படுத்தி செல்போன் பேசிக்கொண்டு இருந்த வடமாநில இளம்பெண் 110 கிலோ வாட் மின்சாரம் செல்லும் வயர் அருகே சென்ற போது மின்சாரம் உடலில் பாய்ந்தது. இதில் 70 சதவீதம் தீக்காயம் அடைந்த இளம்பெண் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மாடியில் நின்ற இளம் பெண் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது என்ற விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

தாம்பரத்தில் பவர் பேங்க் பயன்படுத்தி செல்போன் பேசிய போது திடீரென மின்சார பாய்ந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இதில் 70 சதவீதம் தீக்காயம் அடைந்த இளம்பெண் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த சம்பவம் குறித்த விவரம் வருமாறு:

English summary

A young woman from Uttar Pradesh who was using a power bank near Tambaram and was talking on her cell phone was electrocuted when she went near a 110 kilowatt electric wire. The young girl suffered 70 percent burns and is being treated at the Kilpauk Government Hospital. You can see the details of the young woman standing on the floor being electrocuted here.