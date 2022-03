யூடியூப் பார்த்து மகப்பேறு செய்யும் அறிவீனம் தமிழகத்தில் அதிகரித்துவிட்டது: அன்புமணி ராமதாஸ் ஆதங்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் தாய்மார்கள் இறப்பு விகிதம் 58 ஆக உள்ள நிலையில், அதை 2023-ஆம் ஆண்டில் 25 ஆக குறைக்க வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். யூ-ட்யூப் வழிகாட்டுதலில் மகப்பேறு பார்க்கும் அறிவீனம் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இந்தியாவில் பேறுகால தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதம் குறைந்திருந்தாலும் ஐ.நா நிர்ணயித்த அளவைவிட, இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பேறுகால தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதத்தைக் குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஐ.நா பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வருகின்றது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை பேறுகால தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதம் குறைந்திருந்தாலும் அது ஐ.நா நிர்ணயித்த விகிதத்தைவிட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Anbumani Ramadas has demanded that the maternal mortality rate in Tamil Nadu be reduced from 58 to 25 by 2023. He also blamed the growing ignorance of maternity care in Tamil Nadu under the YouTube guidance.