ஜாதி, மதம் இல்லை.. சான்றிதழ் வாங்கி அசத்திய கோவை நபர்.. மூன்றரை வயது மகளுக்காக ‘சாதி’த்த அப்பா!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் தனது மூன்றரை வயது மகள் எந்த சாதியையோ, மதத்தையோ சாராதவர் என்ற சான்றிதழை வருவாய் துறை மூலம் பெற்று உள்ளது தேசிய அளவில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பது தொடங்கி, உதவித் தொகை, வேலை வாய்ப்பு, முதியோர் உதவித் தொகை வரை என அனைத்திற்கும் சாதி சான்றிதழ் அவசியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் இட ஒதுக்கீடும் சாதி மதத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும் என்பதும் அனைவரும் அறிந்ததே.

English summary

A businessman from Coimbatore has received a certificate from the Revenue Department stating that his three-and-a-half-year-old daughter is of no caste or religion.