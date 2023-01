"பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான கட்சி" நானும் பாஜகவில் தான் இருக்கிறேன்.. காயத்ரி ரகுராமிற்கு குஷ்பு பதில்!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறி அக்கட்சியில் இருந்து நடிகை காயத்ரி ரகுராம் விலகினார். இதுகுறித்து பாஜக நிர்வாகி குஷ்பு கூறுகையில், நான் இன்னும் பாஜகவில் தான் இருக்கிறேன், எல்லா பெண்களும் பாஜகவில் இருந்து வெளியில் செல்லவில்லை என்று தெரிவித்தார். அதேபோல் என்னை பற்றி தவறாக திமுகவினர் விமர்சித்த போது அண்ணாமலை ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர் என்றும் குஷ்பு பதிலளித்துள்ளார்.

அண்மை காலமாக பாஜகவில் இருந்து விலகிய நடிகை காயத்ரி ரகுராம், அக்கட்சி மீதும் அண்ணாமலை மீதும் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகள் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

குறிப்பாக பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும், ஹனி டிராப் மற்றும் வார் ரூம் உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தமிழக பாஜகவில் அனலை கிளப்பியுள்ளது. காயத்ரி ரகுராமின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எந்த விளக்கமும் இதுவரை கொடுக்காததும் பேசு பொருளாகியுள்ளது.

வயிறு வீங்கிருக்கே? சந்தேகப்பட்டு விசாரித்த டீச்சர்.. 9ம் வகுப்பு மாணவி ஷாக் பதில்.. பெத்த அப்பாவேவா

English summary

Actress Gayathri Raghuram quits the BJP saying that there is no protection for women in the party. BJP executive Khushbu said that I am still in BJP and all women have not left BJP.