இனமானம், தன்மானம் பற்றி கவலைப்படாதவர்கள்.. எதிர்கட்சிகள் மீது முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காட்டம்!

Coimbatore

oi-Yogeshwaran Moorthi

கோவை: இனமானம், தன்மானம் பற்றி கவலைப்படாதவர்கள் தான் திமுக அரசை விமர்சிக்கிறார்கள் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் நடைபெற உள்ள அரசு நிகழ்ச்சிகள், திமுக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று இரவு கோவை வந்தார். இன்று முதல் 3 நாட்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்கிறார்.

அதில் முதல் நாளான இன்று, கோவை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஈச்சனாரியில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, ஒரு லட்சத்து 7 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். தொடர்ந்து, கோவையில் ரூ.663 கோடி மதிப்பிலான 768 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், இந்த விழாவை அரசு விழா என்பதைவிட கோவை மாநாடு என்பதுபோல் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் எதிர்கால தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை மக்களின் முகம் மூலம் அறிந்துகொள்கிறேன்.

கோவைக்கு அடிக்கடி வருவதற்கு மக்கள் மீதான அன்பே காரணம். தென்னிந்தியாவின் மிகமுக்கிய தொழில் நகரம் கோவை தான். நூற்பாலை, விசைத்தறி, கிரைண்டர் உற்பத்தி என பல்வேறு தயாரிப்புகள் கோவையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கோவை பன்னாட்டு விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகளுக்கான ரூ. 1,800 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கோவை மாநகராட்சியில் உள்ள சாலைகளை செப்பனிட ரூ.200 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நாட்டிலேயே அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி, முதலீடுகளை ஈர்த்து தமிழ்நாடு வேகமாக முன்னேறி வருகிறது.

மாணவர்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள் என அத்தனை தரப்பு மக்களும் தமிழக அரசை பாராட்டி வருகிறார்கள். இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல், புரிந்துகொள்ள முடியாமல் சிலர் அளிக்கும் பேட்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. இனமானம், தன்மானம் பற்றி கவலைப்படாதவர்கள் தான் திமுக அரசை விமர்சிக்கிறார்கள். திமுக ஆட்சி என்பது ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒளி தரும் ஆட்சி என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin has said that those who are not concerned about race and identity are criticizing the DMK government.